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Moradabad News: तीन दिन में डेढ़ करोड़ के घाटे में पहुंचा रोडवेज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: रूटों पर नहीं मिल पा रहीं पर्याप्त सवारियां, अधिकांश बसों के पहिये थमे डायवर्ट कर दिया था। इस वजह से रोडवेज बसों को अतिरिक्त दूरी के साथ संचालन करना प

Moradabad News: तीन दिन में डेढ़ करोड़ के घाटे में पहुंचा रोडवेज

Moradabad News: कांवड़ यात्रा में रूट डायवर्ट होने से रोडवेज बसों को यात्री नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से बसों का लोड फैक्टर 40 फीसदी तक गिर गया। तीन दिन में मुरादाबाद रीजन में रोडवेज को करीब डेढ़ करोड़ का नुकसान पहुंचा है। लोड फैक्टर कम आने से चालक-परिचालक भी टेंशन में हैं। सावन माह में कांवड़ यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा कठिनाई आम यात्रियों और रोडवेज के अधिकारियों-कर्मचारियों को हो रही है। तीन दिन पहले प्रशासन ने रूट डायवर्ट कर दिया था। इस वजह से रोडवेज बसों को अतिरिक्त दूरी के साथ संचालन करना पड़ रहा है। जिसमें यात्रियों को समय के साथ-साथ किराया भी अधिक देना पड़ रहा है। नतीजन, शहर के दोनों अस्थायी बस स्टैंडों पर आम दिनों के मुकाबले कांवड़ में पर्याप्त सवारियां बसों को नहीं मिल पा रही हैं। सवारियां बसों के बजाय ऑटो वाहन या दूरस्थ स्थानों के लिए ट्रेन का सहारा ले रही हैं।

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बिजनौर, हरिद्वार और दिल्ली रूट पर राजस्व कम

रूट डायवर्जन का सबसे अधिक प्रभाव बिजनौर, हरिद्वार रूट पर पड़ा है। सामान्य दिनों में यहां पर मुरादाबाद और पीतलनगरी डिपो से प्रतिदिन 52 बसों का संचालन होता था। अब रूट डायवर्जन में इस रूट पर पर्याप्त रोडवेज बसें नहीं चल पा रही हैं। इसी प्रकार संभल, चंदौसी, बदायूं, सिरौली, आंवला आदि रूटों पर रोडवेज बसों को सवारियां नहीं मिल रहीं। इसीलिए अधिकांश बसें रोडवेज डिपो पर खड़ी हैं।

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बयान

कांवड़ यात्रा के दौरान रूट बदलने से किराया बढ़ता है। रोड पर भीड़ की वजह से पर्याप्त रोडवेज बसें भी नहीं चल पा रही हैं, इसीलिए लोड फैक्टर पर फर्क पड़ा है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षित सफर प्रदान करना रोडवेज की प्राथमिकता है।

-अनुराग यादव, सेवा प्रबंधक।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा के दौरान रोडवेज बसों का लोड फैक्टर कितना गिर गया है?
ロードファクター 40 फीसदी तक गिर गया है।
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