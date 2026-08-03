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Moradabad News: कांठ व कुन्दरकी नगर में फॉगिंग की रैंकिंग प्रभावित होने पर जिम्मेदारों को पत्र जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: कलक्ट्रेट सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने जिम्मेदारों का कार्य मूल्यांकन किया और शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों की बैठक के कम होने पर सचेत किया। डायरिया एवं कुष्ठ रोग के मरीजों के आंकड़े सत्यापित करने के निर्देश भी दिए गए।

Moradabad News: कांठ व कुन्दरकी नगर में फॉगिंग की रैंकिंग प्रभावित होने पर जिम्मेदारों को पत्र जारी

Moradabad News: कलक्ट्रेट सभागार में विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की गई। मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी ने विभागवार जिम्मेदारों के कार्य का मूल्यांकन किया। शहरी क्षेत्र मुरादाबाद में ग्राम/वार्ड स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समितियों की बैठक कम पाए जाने पर जिम्मेदारों को सचेत किया। कहा कि अभियान के प्रत्येक घटक की सघन निगरानी की जाए। फीवर ट्रैकिंग अभियान में आशाओं के चिन्हित 2,887 रोगियों का विवरण पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। जबकि, डायरिया एवं कुष्ठ रोग के मरीजों के आंकड़े विकास खंड स्तर पर सत्यापित कराए जाएंगे। कांठ एवं कुन्दरकी नगर निकायों में फॉगिंग रैंकिंग प्रभावित होने पर जिलाधिकारी की ओर से पत्र जारी करने के निर्देश दिए।

कहा कि फॉगिंग एवं एंटी-लार्वा गतिविधियों की रिपोर्ट में प्रमाणिक सूचना प्रेषित की जाए।झाड़ियों की कटाई, हैंडपंपों की मरम्मत, नालियों की सफाई की चर्चा हुई। पशुपालन, शिक्षा, कृषि एवं उद्यान विभागों के अभियान ठीक पाए गए। भोजपुर, डिलारी एवं ठाकुरद्वारा विकास खंडों से गंभीर कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र रेफर किए जाने की संख्या शून्य मिली। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.कुलदीप सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र राय, खंड शिक्षा अधिकारी, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, एमओआईसी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रह

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