Moradabad News: कमीशन और मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे राशन डीलर

Moradabad News: कमीशन और मानदेय की मांग को लेकर हड़ताल पर रहे राशन डीलर
Moradabad News: बुधवार को राशन डीलर अपनी लंबित मांगों के लिए हड़ताल पर गए। डीलरों ने कहा कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा। 5 अगस्त से राशन वितरण बंद कर दिया गया है। डीलर 8 और 9 अगस्त को सरकार को ज्ञापन देंगे।
Moradabad News: बुधवार को नगर व आस पास क्षेत्र के राशन डीलर लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे। डीलरों ने बताया कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके चलते 5 अगस्त से राशन वितरण भी बंद कर दिया गया। राशन डीलर राहिल के आवास पर एकत्र हुए राशनडीलरों द्वारा आयोजित बैठक में आंदोलन की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश राशन डीलर संघ के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि राशन डीलरों को 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन तथा 30 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि लंबे समय से डीलर अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि 5 अगस्त से सभी राशन डीलरों ने राशन वितरण कार्य पूरी तरह बंद करने का निर्णय लिया। साथ ही सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 8 अगस्त को खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति विभाग के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय को तथा 9 अगस्त को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। डीलरों ने कहा कि उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने तक आंदोलन जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा। बैठक में जिला अध्यक्ष हरवीर सिंह, तहसील अध्यक्ष अरविंद, सतपाल चौधरी, सुहैल, बलवीर, महबूब, राहिल, इकबाल, नौशाद, राजेंद्र सिंह, दिलीप, शिव कुमार, सलीम खान, राजित चौधरी समेत बड़ी संख्या में राशन डीलर मौजूद रहे।
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