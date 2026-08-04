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Moradabad News: बारिश की वजह से ट्रायल नहीं हुए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मंडलीय बालिका फुटबाल प्रतियोगिता के ट्रायल मंगलवार को बारिश के कारण पूरे नहीं हो सके। ट्रायल सोनकपुर स्टेडियम में होने थे, लेकिन बारिश के कारण इन्हें स्थगित कर दिया गया। क्रीड़ा सचिव के अनुसार, अब यह ट्रायल बुधवार को दोपहर 3:30 बजे होंगे।

Moradabad News: बारिश की वजह से ट्रायल नहीं हुए

Moradabad News: मंडलीय बालिका फुटबाल प्रतियोगिता के ट्रायल मंगलवार को बारिश की वजह से पूरे नहीं हो सके। सोनकपुर स्टेडियम में ट्रायल मंगलवार को होने थे मगर बारिश की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया। क्रीड़ा सचिव ने बताया कि अब ट्रायल बुधवार को दोपहर 3:30 बजे से होंगे।

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