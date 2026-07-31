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Moradabad News: कर्मचारी ने लोनिवि कार्यालय की बाउंड्री तोड़कर कब्जा जमाया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद में लोक निर्माण विभाग के एक कर्मचारी पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने और विभागीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है। आरोपी का अमरोहा स्थानांतरण हो गया है। उच्चाधिकारियों को मामले की रिपोर्ट भेजी गई है, जिसमें बताया गया है कि अवैध निर्माण के लिए विभाग की बाउंड्री को तोड़ा गया था।

Moradabad News: कर्मचारी ने लोनिवि कार्यालय की बाउंड्री तोड़कर कब्जा जमाया

Moradabad News: मुरादाबाद। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी पर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने और विभागीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की पुष्टि हुई है। विभाग में यह प्रकरण चर्चा का विषय बना है। जबकि, आरोपी कर्मचारी का यहां से अमरोहा जिले के लिए स्थानांतरण हो गया है। लोक निर्माण विभाग प्रातीय खंड के अधिशासी अभियंता ने मामले में उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। विभाग के अधीक्षण अभियंता को भेजी गई रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी गई है कि कार्यालय परिसर की बाउंड्री के क्षतिग्रस्त होने और राजकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी होने पर विभागीय स्तर पर जांच कराई गई। दो सहायक अभियंताओं की टीम ने जनपदीय प्रयोगशाला के नजदीक विभाग की बाऊंड्री तोड़कर अवैध रूप से गेट निर्माण की जानकारी दी।बताया

कि इस मामले में शासकीय क्षति हुई है। विभाग के वरिष्ठ सहायक याकूब ने दीवार तोड़ी है। जहां अपनी सुविधा के लिए गेट बना लिया है। मामले की पत्रावली विभाग के उच्चाधिकारियों के टेबल पर पड़ी है। विभाग के मुख्य अभियंता कमला शंकर चौधरी ने बताया कि दोषी कर्मचारी को इस मामले में नोटिस जारी किया गया है। विभाग के अधीक्षण अभियंता के स्तर से कार्रवाई की जा रही है।

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