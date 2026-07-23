Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: बिजली चेकिंग अभियान में 15 पर चोरी का मुकदमा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: विद्युत विभाग ने ग्राम काकर खेड़ा में ओवरलोड की समस्या पर काबू पाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान बिजली चोरी करने वाले 15 उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से वैध बिजली कनेक्शन का उपयोग करने की अपील की है।

Moradabad News: बिजली चेकिंग अभियान में 15 पर चोरी का मुकदमा

Moradabad News: क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और ओवरलोड की समस्या पर नियंत्रण के लिए विद्युत विभाग ने गुरुवार को ग्राम काकर खेड़ा में सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिजली चोरी करते पाए गए 15 उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। एसडीओ रंजीत सिंह के नेतृत्व में जेई महेश चौहान, प्रेम प्रकाश, अंकित कुमार तथा विभागीय टीम ने गांव के विभिन्न मोहल्लों में घर-घर जाकर बिजली कनेक्शन, मीटर और विद्युत लाइनों की जांच की। जांच के दौरान कई स्थानों पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग मिलता पाया गया। विभाग ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।

जेई महेश चौहान ने बताया कि बिजली चोरी से ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों पर अतिरिक्त भार बढ़ जाता है, जिससे लो-वोल्टेज, बार-बार फॉल्ट और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका सीधा असर ईमानदारी से बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल वैध बिजली कनेक्शन का ही उपयोग करें और बिजली चोरी से बचें। विभाग ने स्पष्ट किया कि नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए ऐसे सघन चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।