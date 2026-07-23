Moradabad News: बिजली चेकिंग अभियान में 15 पर चोरी का मुकदमा
Moradabad News: विद्युत विभाग ने ग्राम काकर खेड़ा में ओवरलोड की समस्या पर काबू पाने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। जांच के दौरान बिजली चोरी करने वाले 15 उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विभाग ने सभी उपभोक्ताओं से वैध बिजली कनेक्शन का उपयोग करने की अपील की है।
Moradabad News: क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और ओवरलोड की समस्या पर नियंत्रण के लिए विद्युत विभाग ने गुरुवार को ग्राम काकर खेड़ा में सघन चेकिंग अभियान चलाया। अभियान के दौरान बिजली चोरी करते पाए गए 15 उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। एसडीओ रंजीत सिंह के नेतृत्व में जेई महेश चौहान, प्रेम प्रकाश, अंकित कुमार तथा विभागीय टीम ने गांव के विभिन्न मोहल्लों में घर-घर जाकर बिजली कनेक्शन, मीटर और विद्युत लाइनों की जांच की। जांच के दौरान कई स्थानों पर अवैध रूप से बिजली का उपयोग मिलता पाया गया। विभाग ने मौके पर ही कार्रवाई करते हुए संबंधित उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी।
जेई महेश चौहान ने बताया कि बिजली चोरी से ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों पर अतिरिक्त भार बढ़ जाता है, जिससे लो-वोल्टेज, बार-बार फॉल्ट और बिजली आपूर्ति बाधित होने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसका सीधा असर ईमानदारी से बिजली बिल जमा करने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ता है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल वैध बिजली कनेक्शन का ही उपयोग करें और बिजली चोरी से बचें। विभाग ने स्पष्ट किया कि नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली चोरी रोकने के लिए ऐसे सघन चेकिंग अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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