Moradabad News: रात में दो घंटे गुल रही बिजली, उड़ी लोगों की नींद
Moradabad News: बुधवार को शहर में कई इलाकों में लगभग दो घंटे तक बिजली गायब रहने से लोगों को भीषण गर्मी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में रात भर बिजली कटौती जारी रही, जिससे लोग बाहर रहने को मजबूर हुए। प्रशासनिक अधिकारियों से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से लोगों में निराशा और चिंता फैल गई।
Moradabad News: बुधवार देर रात शहर के कई इलाकों में करीब दो घंटे बिजली गुल रहने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस में परेशानी का सामना करना पड़ा। रात करीब एक बजे तहसील स्कूल, कांठ की पुलिया, तंबाकू मोहल्ला, दीवान का बाजार, चौकी हसन खां, मोतीबाग और मछली बाजार समेत आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली गुल होने से गर्मी में लोगों की नींद उड़ गई। लोग परेशान होकर घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन कर बिजली आपूर्ति बाधित होने की जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। भीषण गर्मी में परेशान लोग घरों के बाहर बैठकर रात गुजारने को मजबूर रहे। करीब तीन बजे बिजली आने के बाद लोगों को राहत मिली।
गुरुवार को भी हुई कटौती
गुरुवार को भी भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति का यही हाल रहा। सुबह से लेकर शाम तक पुराने शहर से लेकर दिल्ली रोड, लाकड़ी फाजलपुर, बुद्धि विहार, रामपुर रोड, पीतल बस्ती, कल्याणपुर, करूला, रहमत नगर, जाहिद नगर, कांठ रोड, हिमगिरी कॉलोनी, हरथला, आशियाना कॉलोनी और मऊ क्षेत्र में बिजली की ट्रिपिंग ने लोगों को परेशान किया। बार-बार बिजली आने-जाने से घरों में लगे पंखे और कूलर बंद होते रहे, जिससे गर्मी में लोगों का हाल बेहाल रहा।
FAQs
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।