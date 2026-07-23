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Moradabad News: रात में दो घंटे गुल रही बिजली, उड़ी लोगों की नींद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: बुधवार को शहर में कई इलाकों में लगभग दो घंटे तक बिजली गायब रहने से लोगों को भीषण गर्मी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई इलाकों में रात भर बिजली कटौती जारी रही, जिससे लोग बाहर रहने को मजबूर हुए। प्रशासनिक अधिकारियों से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से लोगों में निराशा और चिंता फैल गई।

Moradabad News: रात में दो घंटे गुल रही बिजली, उड़ी लोगों की नींद

Moradabad News: बुधवार देर रात शहर के कई इलाकों में करीब दो घंटे बिजली गुल रहने से लोगों को भीषण गर्मी और उमस में परेशानी का सामना करना पड़ा। रात करीब एक बजे तहसील स्कूल, कांठ की पुलिया, तंबाकू मोहल्ला, दीवान का बाजार, चौकी हसन खां, मोतीबाग और मछली बाजार समेत आसपास के क्षेत्रों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली गुल होने से गर्मी में लोगों की नींद उड़ गई। लोग परेशान होकर घरों से बाहर निकल आए। लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन कर बिजली आपूर्ति बाधित होने की जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। भीषण गर्मी में परेशान लोग घरों के बाहर बैठकर रात गुजारने को मजबूर रहे। करीब तीन बजे बिजली आने के बाद लोगों को राहत मिली।

गुरुवार को भी हुई कटौती

गुरुवार को भी भीषण गर्मी के बीच बिजली आपूर्ति का यही हाल रहा। सुबह से लेकर शाम तक पुराने शहर से लेकर दिल्ली रोड, लाकड़ी फाजलपुर, बुद्धि विहार, रामपुर रोड, पीतल बस्ती, कल्याणपुर, करूला, रहमत नगर, जाहिद नगर, कांठ रोड, हिमगिरी कॉलोनी, हरथला, आशियाना कॉलोनी और मऊ क्षेत्र में बिजली की ट्रिपिंग ने लोगों को परेशान किया। बार-बार बिजली आने-जाने से घरों में लगे पंखे और कूलर बंद होते रहे, जिससे गर्मी में लोगों का हाल बेहाल रहा।

FAQs

बिजली गुल क्यों हुई?
बिजली गुल होने से गर्मी में लोगों की नींद उड़ गई।
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