Moradabad News: यूपी की सियासत में जौहर विवि बना विपक्ष का चुनावी मुद्दा

शॉर्ट बायो : विशाल शुक्ला लगभग 22 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में मुरादाबाद में ‘हिन्दुस्तान’ के चीफ रिपोर्टर के रूप में सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व कर रहे हैं।

परिचय एवं अनुभव

विशाल शुक्ला ने पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी शुरुआत वर्ष 2004 में दैनिक जागरण, कानपुर से की। वर्ष 2006 में वह अमर उजाला, मुरादाबाद से जुड़े। वर्ष 2012 में ‘हिन्दुस्तान’ मुरादाबाद यूनिट की लॉन्चिंग के साथ ही उन्होंने संस्थान ज्वाइन किया और तब से लगातार वहीं कार्यरत हैं।

लगभग दो दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, अपराध, किसान और कृषि सहित लगभग सभी प्रमुख बीट्स पर व्यापक रिपोर्टिंग की है। जमीनी मुद्दों को तथ्यपरक और संतुलित ढंग से प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली की खास पहचान रही है। वर्तमान में वह सिटी रिपोर्टिंग टीम का नेतृत्व करते हुए खबरों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित कर रहे हैं।

करियर का सफर

विशाल ने अपने करियर की नींव प्रिंट पत्रकारिता से रखी। दैनिक जागरण और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य करते हुए उन्होंने रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और मजबूत फील्ड अनुभव हासिल किया। 2012 में ‘हिन्दुस्तान’ मुरादाबाद यूनिट की शुरुआत के साथ वह इस टीम का हिस्सा बने और समय के साथ चीफ रिपोर्टर की जिम्मेदारी संभाली।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि

विशाल शुक्ला ने कानपुर विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिप्लोमा कोर्स किया, जिसने उन्हें प्रिंट के साथ-साथ मीडिया के तकनीकी और प्रस्तुतीकरण पक्ष की भी समझ दी। शिक्षा और फील्ड अनुभव के संयोजन ने उनके पत्रकारिता करियर को मजबूती प्रदान की।

विजन और कार्यशैली

चुनाव, राजनीति और प्रशासनिक रिपोर्टिंग में उनका विशेष अनुभव रहा है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने उल्लेखनीय और प्रभावशाली कवरेज की। कृषि, खेल और सामाजिक सरोकार से जुड़े विषयों पर भी उन्होंने गहन रिपोर्टिंग की है। विशाल का उद्देश्य समाज में छिपी प्रतिभाओं और जमीनी मुद्दों को सामने लाना रहा है। उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से कई हुनरमंद और प्रतिभाशाली लोगों को समाज के सामने प्रस्तुत किया, साथ ही उनकी समस्याओं और उपलब्धियों को प्रमुखता से उजागर किया।

विशेषज्ञता

लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव कवरेज

राजनीति और प्रशासनिक रिपोर्टिंग

कृषि एवं किसान मुद्दे

सामाजिक सरोकार और जनहित विषय

खेल एवं स्थानीय प्रतिभाओं पर विशेष रिपोर्टिंग

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