Moradabad News: भाजपा समर्थक के घर पथराव प्रकरण की जांच तेज
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव फरीदनगर में भाजपा समर्थक मौलाना अनीस के घर पर पथराव का मामला सामने आया है। यह घटना ग्राम प्रधान चुनाव की गतिविधियों के बीच हुई, जब मौलाना ने एक सभा में विपक्षी लोगों पर आरोप लगाया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और मौलाना ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के गांव फरीदनगर में भाजपा समर्थक एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर मौलाना अनीस के घर पर हुए पथराव के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। डीआईजी के निर्देश पर शनिवार शाम पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कुंवर आकाश गांव पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित पक्ष से जानकारी ली। बताया गया कि ग्राम प्रधान चुनाव की संभावित सरगर्मियों को लेकर गांव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख पति हाफिज एजाज अंसारी, तहसीन रजा, शराफत चौधरी तथा वर्तमान प्रधान पति हाजी अतीक कुरैशी के समर्थकों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है। आरोप है कि गत 16 दिसंबर को आयोजित एक सभा में मौलाना अनीस ने हाफिज एजाज अंसारी के समर्थन में भाषण देते हुए कुछ विपक्षी लोगों पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे।
इसके बाद नाराज लोगों ने उनके घर पर पथराव कर दिया, जिससे सोलर पैनल सहित अन्य सामान क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के दौरान घर में मौजूद महिलाएं और बच्चे भयभीत हो गए।मौलाना अनीस का आरोप है कि घटना के बावजूद स्थानीय स्तर पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने प्रधान पति हाजी अतीक कुरैशी, तहसीन रजा और शराफत चौधरी के विरुद्ध पुलिस उपमहानिरीक्षक से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। डीआईजी के निर्देश पर जांच के लिए पहुंचे एसपी देहात कुंवर आकाश ने मौलाना अनीस के घर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। इस दौरान मौलाना अनीस ने आरोपितों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। जांच के दौरान क्षेत्राधिकारी (सीओ) आशीष प्रताप सिंह तथा प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार भी मौजूद रहे।
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