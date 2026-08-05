Moradabad News: निकाह को प्रेमी के चौखट पर पहुंची युवती, रिपोर्ट दर्ज
Moradabad News: पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती का आरोप है कि युवक ने दो वर्षों तक निकाह का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। 11 मई को आरोपी ने युवती के घर जाकर दुष्कर्म किया।
Moradabad News: प्रेमी के घर पहुंचकर निकाह की जिद पर अड़ी युवती के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने करीब दो वर्षों तक निकाह का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद आकिब पिछले करीब दो वर्षों से उसे निकाह का भरोसा देकर अपने साथ मुरादाबाद, काशीपुर, टांडा समेत अन्य स्थानों पर ले जाता रहा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। युवती का आरोप है कि 11 मई की रात भी आरोपी उसके घर पहुंचा और निकाह का आश्वासन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया。
पीड़िता का बयान
पीड़िता के मुताबिक मंगलवार शाम वह निकाह की बात करने के लिए आरोपी के घर पहुंची, लेकिन आरोपी ने शादी करने से इनकार कर दिया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी के परिजनों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद युवती आरोपी के घर की चौखट पर बैठ गई और निकाह कराने की मांग पर अड़ गई।
पुलिस की कार्रवाई
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवती को थाने ले आई। देर रात तक दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी। इसके बाद युवती ने लिखित तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर आरोपी मोहम्मद आकिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
सामान्य प्रश्न
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