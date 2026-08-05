Moradabad News: निकाह को प्रेमी के चौखट पर पहुंची युवती, रिपोर्ट दर्ज

Moradabad News: प्रेमी के घर पहुंचकर निकाह की जिद पर अड़ी युवती के मामले में पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती का आरोप है कि आरोपी ने करीब दो वर्षों तक निकाह का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी से इनकार कर दिया। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पड़ोस में रहने वाला मोहम्मद आकिब पिछले करीब दो वर्षों से उसे निकाह का भरोसा देकर अपने साथ मुरादाबाद, काशीपुर, टांडा समेत अन्य स्थानों पर ले जाता रहा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। युवती का आरोप है कि 11 मई की रात भी आरोपी उसके घर पहुंचा और निकाह का आश्वासन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया。