Moradabad News: बैंको में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलाया सघन चेकिंग अभियान

Moradabad News: नगर में कोतवाली पुलिस ने अपराधियों पर नियंत्रण के दृष्टिगत नगर के सभी बैंकों, एटीएम व बैंकों के आसपास खड़े वाहन की संघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर सुरक्षा व्यवस्था परखी और ग्रामीणों व बैंक कर्मचारियों को सुरक्षा व्यवस्था का अहसास कराया। कोतवाली प्रभारी मनोज परमार के निर्देश पर उपनिरीक्षक अंजली के नेतृत्व में भारी पुलिस कर्मियों के साथ नगर के बैंक व एटीएम की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया इस दौरान नगर के बैंको के आस पास विभिन्न जगहों पर वाहनों को भी चेक किया गया व आस पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है साथ ही सीसीटीवी कैमरे को देखा गया साथ ही रजिस्टर चेककर बैंक सुरक्षाकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए चेकिंग अभियान में महिला हेड कांस्टेबल स्वाति कॉस्टेबल सुषमा, कॉस्टेबल गौरव कुमार,रवि सैनी सहित अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।