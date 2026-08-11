Moradabad News: पुलिस के हत्थे चढ़ा ऑटो लिफ्टर, बाइक बरामद
Moradabad News: गलशहीद थाना पुलिस ने अमन वर्मा को गिरफ्तार किया है, जिसने कटघर में बाइक चोरी की। शिकायत 4 अगस्त को धीरज देवी ने की थी। उनका बेटा 30 जुलाई को रक्त परीक्षण के लिए गया था, जब उसकी बाइक गायब हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की और वर्मा को पकड़ लिया।
Moradabad News: गलशहीद थाना पुलिस ने कटघर के दुर्गेशनगर भदौड़ा निवासी अमन वर्मा को गिरफ्तार कर बाइक चोरी का खुलासा किया है। एसओ गलशहीद पवन कुमार ने बताया कि बीते 4 अगस्त को कटघर के लक्ष्मीनगर पीतलनगरी निवासी धीरज देवी ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया कि उनका बेटा विनय कुमार 30 जुलाई को सुबह करीब 11 बजे गांधीनगर स्थित पैथोलॉजी में अपना ब्लड टेस्ट कराने गया था। ब्लड टेस्ट कराके बाहर निकला तो उसकी स्लेंडर बाइक गायब थी। एसओ ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यमों से जांच पड़ताल कर मंगलवार को इस मामले में दुर्गेश नगर कटघर निवासी अमन वर्मा को गिरफ्तार किया गया।
पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बात स्वीकार कर ली और उसकी निशानदेही पर बाइक भी बरामद कर ली गई। एसओ पवन कुमार ने बताया कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।
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