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Moradabad News: शांति व्यवस्था व सावन को लेकर कांवड़ मार्गों पर पुलिस का पैदल मार्च

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: आगामी सावन माह और कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने हेतु पुलिस ने पैदल मार्च किया। डिप्टी एसपी आशीष प्रताप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कांवड़ मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण देने का आश्वासन दिया।

Moradabad News: शांति व्यवस्था व सावन को लेकर कांवड़ मार्गों पर पुलिस का पैदल मार्च

Moradabad News: आगामी सावन माह और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से गुरुवार को डिप्टी एसपी आशीष प्रताप सिंह के नेतृत्व में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज परमार ने भारी पुलिस बल के साथ नगर के प्रमुख बाजारों, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

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पुलिस की निगरानी

पुलिस टीम ने प्रमुख चौराहों, भीड़भाड़ वाले बाजारों और यात्रा मार्गों का निरीक्षण किया तथा व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से संवाद कर कांवड़ यात्रा के दौरान शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने लोगों से किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने का अनुरोध किया।

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सुरक्षा उपाय

डिप्टी एसपी आशीष प्रताप सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है। यात्रा मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा और प्रमुख स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए नियमित गश्त एवं सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

अधिकारी का आश्वासन

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल के निर्देश पर निकाले गए इस पैदल मार्च के दौरान पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। पैदल मार्च में इंस्पेक्टर क्राइम संजय शुक्ला, उपनिरीक्षक ओमपाल, रजत चौधरी, बलराम दीक्षित, ललित कुमार आदि पुलिस बल मौजूद रहा।

सामान्य प्रश्न

कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए पुलिस ने क्या किया?
पुलिस ने पैदल मार्च किया, प्रमुख बाजारों और कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया, और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की।
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