Moradabad News: श्रावण मास को लेकर बिलारी कोतवाली में शांति समिति की बैठक

Moradabad News: कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बिलारी में शांति समिति की बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, व्यापारी और क्षेत्रीय नागरिकों ने भाग लिया और ग्रामीण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया।

Moradabad News: कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से बिलारी कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी निरीक्षक उदय प्रताप सिंह ने की, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। बैठक के दौरान क्षेत्रवासियों से उनकी समस्याएं एवं सुझाव आमंत्रित किए गए। अधिकांश लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में टूटे-फूटे एवं कच्चे मार्गों तथा जलभराव की समस्या प्रमुखता से उठाई। इस पर संबंधित विभागों के अधिकारियों ने बताया कि इन समस्याएं विकास खंड (ब्लॉक) से संबंधित हैं, हालांकि उन्होंने समाधान की प्रक्रिया में हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया。

बैठक में चर्चा कोतवाली प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा, सेवा शिविर, भंडारे एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान सभी आयोजक निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि धार्मिक भजन नियंत्रित ध्वनि स्तर पर ही बजाए जाएं, डीजे की अधिकतम ऊंचाई 12 फीट से अधिक न हो तथा किसी भी प्रकार का ऐसा गीत या संगीत न बजाया जाए जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हों या कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो। बैठक में कस्बा प्रभारी अमित कुमार, एसडीओ आलोक कुमार उपाध्याय, पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता सोमेन्द्र कुमार, जेई राजकुमार, राकेश कुमार, जेई जल विभाग, एआरओ विकेश कुमार, प्रतिरक्षण अधिकारी शानू सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रतिनिधियों की भागीदारी इसके अलावा व्यापारी नेता संजय जैन, मंडल अध्यक्ष विकास गुप्ता, मुन्ना श्रोत्रिय, जगत नारायण शर्मा, पारस शर्मा, राजेंद्र प्रजापति, संजय गौड़, शाह आलम, मेघ पाल सिंह, मेघराज सैनी, रघुवीर सैनी, रामबाबू यादव, पंकज चौहान, दुष्यंत चौहान, कौशल ठाकुर, इकरार हुसैन, भयराज सिंह, शरीफ खां, हाजी अब्दुल हसन, रविंद्र कुमार सैनी, काली ठाकुर, बाबा प्रेमानंद भंडारी, राहुल चौहान, पूर्व प्रधान मुजीब, प्रधान मजीद अंसारी, बीके श्रोत्रिय, शमशाद अंसारी, गिरीश बाबू, आशु बालियान, कल्याण सिंह, मनोहर सिंह, चिराग अग्रवाल, प्रधान रविंद्र चौधरी (खड़ौवा) सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक का संचालन व्यापारी नेता संजय जैन ने किया।