Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: अपहरण की सूचना पर दौड़ी पुलिस, पांच घंटे की तलाश के बाद लावारिस मिली कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: मुरादाबाद के कांठ रोड पर एक चलती कार से युवक की बचाओ-बचाओ की आवाज सुनाई देने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। घटना के बाद जिले में नाकाबंदी कर दी गई। कार को आशियाना इलाके में लावारिस हालत में पाया गया, जहां सभी युवक फरार हो चुके थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

Moradabad News: अपहरण की सूचना पर दौड़ी पुलिस, पांच घंटे की तलाश के बाद लावारिस मिली कार

Moradabad News: मुरादाबाद के कांठ रोड पर बुधवार सुबह एक चलती कार से युवक की बचाओ-बचाओ की आवाज सुनाई देने से हड़कंप मच गया। पुलिस को कार से किसी के अपहरण की सूचना मिली। सूचना मिलते ही छजलैट पुलिस ने कार का पीछा शुरू कर दिया। दूसरी ओर मामला वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचने के बाद पूरे जिले में नाकाबंदी कर दी गई। करीब पांच घंटे की तलाश के बाद संदिग्ध ब्रेजा कार सिविल लाइंस क्षेत्र के आशियाना इलाके में लावारिस हालत में बरामद हुई। बुधवार सुबह करीब आठ बजे शेरुआ चौराहे से कांठ की ओर जा रही ब्रेजा कार में चार से पांच युवक सवार थे।

पुलिस कार्रवाई

इसी दौरान कार के अंदर से एक युवक लगातार बचाओ-बचाओ चिल्ला रहा था। कार के भीतर छीना-झपटी जैसी स्थिति भी दिखाई दे रही थी। कार के साथ चल रहे एक बाइक सवार ने घटनाक्रम देखकर तत्काल छजलैट क्षेत्र के एक सिपाही को सूचना दी। सूचना मिलते ही सिपाही ने कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ने वाहन वापस मोड़ लिया। इसके बाद पुलिस ने पीछा शुरू कर दिया और मामले की जानकारी थानाध्यक्ष व उच्चाधिकारियों को दी गई। पुलिस ने जिलेभर में हाईवे और संपर्क मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही कांठ रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालनी शुरू कर दी। लगातार पीछा करने के दौरान पुलिस सिविल लाइंस क्षेत्र तक पहुंच गई। यहां आशियाना इलाके में कार खड़ी मिली, लेकिन उसमें सवार सभी युवक फरार हो चुके थे। जांच में सामने आया कि कार पर भगवा झंडा लगा हुआ था और युवक कांवड़ियों के वेश में सफर कर रहे थे।

पुलिस जांच

कार के पंजीकरण नंबर के आधार पर पुलिस मालिक तक पहुंची। पूछताछ में उसने बताया कि वह कार पहले ही कटघर क्षेत्र की पीतल बस्ती निवासी एक व्यक्ति को बेच चुका है। इसके बाद पुलिस संबंधित व्यक्ति की तलाश में पहुंची, लेकिन वह भी नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज की जांच में अगवानपुर के पास कुछ युवक कार से भगवा झंडा उतारते हुए दिखाई दिए। पुलिस का मानना है कि ये वही संदिग्ध हो सकते हैं। फिलहाल कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस अपहरण या आपसी विवाद की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है।

चश्मदीद गवाही

छजलैट की ओर एक कार बुधवार सुबह में सिविल लाइंस की ओर आई थी। कार में मिली आईडी व अन्य कागजात निकालकर जांच पड़ताल की जा रही है। -कुमार रणविजय सिंह, एसपी सिटी

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मुरादाबाद में अपहरण की घटना कब हुई?
यह घटना बुधवार सुबह मुरादाबाद के कांठ रोड पर हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Moradabad Latest News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।