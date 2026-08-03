Moradabad News: आईटीआई में छात्र-छात्राओं का हुआ स्वागत
Moradabad News: प्रवेशित छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह गंगवार ने दीप प्रज्ज्वलन और सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभार
Moradabad News: प्राविधिक शिक्षा विभाग में नए प्रवेशित छात्र-छात्राओं का स्वागत राजकीय पॉलिटेक्निक मुरादाबाद के प्रांगण में आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से किया। इसमें गोरखपुर, प्रतापगढ़, बलिया, बस्ती व अन्य शहरों से आए लगभग 250 नव प्रवेशित छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रधानाचार्य अरुण कुमार सिंह गंगवार ने दीप प्रज्ज्वलन और सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसमें विद्युत यांत्रिक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच के संयुक्त प्रवेश परीक्षा में बेस्ट रैंक प्राप्त छात्रों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में डॉ. चंद्रशेखर, संजय यादव, आलोक अग्रवाल, दीपक कुमार शर्मा आदि रहे। मंच का संचालन मेजर दीपक भारद्वाज ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।