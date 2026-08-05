विल्सोनिया डिग्री कॉलेज में हुआ ओरिएंटेशन कार्यक्रम
मुरादाबाद में विल्सोनिया डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नए छात्रों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन, विभिन्न समितियों और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी देना था।
मुरादाबाद। विल्सोनिया डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम-2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य नए छात्रों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन, विभिन्न समितियों, पुस्तकालय, खेलकूद, राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस), काउंसलिंग तथा अन्य सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना था। यहां विल्सोनिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक डॉ. आशीष संताराम, विल्सोनिया कॉलेज ऑफ सिविल लाइंस की प्राचार्या संगीता रेविस तथा विल्सोनिया स्कॉलर्स होम की प्राचार्या श्वेतांगना संताराम उपस्थित रहीं।
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