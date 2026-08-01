Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Moradabad News: पंचायत भवन पर लेखपालों के बैठाने को पत्र जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
Follow us on Google News
share

Moradabad News: डीपीआरओ आलोक शर्मा ने ग्राम पंचायत भवनों पर क्षेत्रीय लेखपाल के बैठने का आदेश जारी किया है। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, खसरा, खतौनी, आदि प्रमाण पत्र आसानी से मिल सकेंगे। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी। एडीओ पंचायत को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है।

Moradabad News: पंचायत भवन पर लेखपालों के बैठाने को पत्र जारी

Moradabad News: ग्राम पंचायत भवनों पर क्षेत्रीय लेखपाल के बैठने के लिए डीपीआरओ आलोक शर्मा ने शनिवार को पत्र जारी किए। एडीओ पंचायत को लेखपाल के बैठने के लिए स्थान और जरूरी सुविधा का प्रबंध कराना है। राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव के एक जुलाई को जारी आदेश के क्रम में यह व्यवस्था लागू की जानी है। जिससे गांव के लोगों को आय, जाति, हैसियत, खसरा, खतौनी, निवास, किसान सम्मान निधि के विवरण सहित राजस्व विभाग की ओर से जारी होने वाले सभी प्रमाण पत्र आसानी से मिल सकेंगे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Moradabad News Moradabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।