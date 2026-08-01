Moradabad News: पंचायत भवन पर लेखपालों के बैठाने को पत्र जारी
Moradabad News: डीपीआरओ आलोक शर्मा ने ग्राम पंचायत भवनों पर क्षेत्रीय लेखपाल के बैठने का आदेश जारी किया है। इससे ग्रामीणों को आय, जाति, खसरा, खतौनी, आदि प्रमाण पत्र आसानी से मिल सकेंगे। यह व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी। एडीओ पंचायत को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है।
Moradabad News: ग्राम पंचायत भवनों पर क्षेत्रीय लेखपाल के बैठने के लिए डीपीआरओ आलोक शर्मा ने शनिवार को पत्र जारी किए। एडीओ पंचायत को लेखपाल के बैठने के लिए स्थान और जरूरी सुविधा का प्रबंध कराना है। राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव के एक जुलाई को जारी आदेश के क्रम में यह व्यवस्था लागू की जानी है। जिससे गांव के लोगों को आय, जाति, हैसियत, खसरा, खतौनी, निवास, किसान सम्मान निधि के विवरण सहित राजस्व विभाग की ओर से जारी होने वाले सभी प्रमाण पत्र आसानी से मिल सकेंगे।
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