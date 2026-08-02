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Moradabad News: मुरादाबाद रोलबॉल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी गठित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद रोलबॉल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया जिसमें डॉ. मनु मिश्रा अध्यक्ष, रिम्पी सिंह सचिव और लियाकत अली कोषाध्यक्ष बनाए गए। इस बैठक में विभिन्न विद्यालयों के खिलाड़ी शामिल रहे। वक्ताओं ने नई कार्यकारिणी से रोलबॉल को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण की उम्मीद जताई।

Moradabad News: मुरादाबाद रोलबॉल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी गठित

Moradabad News: मुरादाबाद रोलबॉल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें डॉ. मनु मिश्रा को अध्यक्ष, रिम्पी सिंह को सचिव तथा लियाकत अली को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। बैठक में विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थानों से जुड़े खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों ने भाग लिया। इनमें आर्यभट्ट, सेंट मेरी, केपीएस, मिलेनियम, डीपीएस, स्प्रिंग फील्ड और गोल्डन गेट स्कूल के खिलाड़ी शामिल रहे। वरिष्ठ खिलाड़ियों गोविंद, खेतान, तरुण, सचिन और विकास की भी उपस्थिति रही। वक्ताओं ने विश्वास जताया कि नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में मुरादाबाद में रोलबॉल खेल को नई पहचान मिलेगी तथा खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं में भागीदारी के अधिक अवसर मिलेंगे।

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