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Moradabad News: गाली-गलौज का विरोध करने पर पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटा, चार पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: ग्राम सेहल में एक मामूली कहासुनी के बाद पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, जिसके बाद चार आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और घायल का चिकित्सीय परीक्षण भी कराया गया है।

Moradabad News: गाली-गलौज का विरोध करने पर पड़ोसियों ने लाठी-डंडों से पीटा, चार पर मुकदमा दर्ज

Moradabad News: थाना क्षेत्र के ग्राम सेहल में मामूली कहासुनी के बाद पड़ोसियों पर लाठी-डंडों से मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर चार नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम सेहल निवासी रामवीर ने तहरीर में बताया कि एक अगस्त की रात करीब आठ बजे पड़ोसी धर्मपाल, प्रेमपाल, सचिन और रोहित आपस में गाली-गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर चारों आरोपियों ने उनके साथ लाठी-डंडों से मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि इसी दौरान प्रेमपाल ने उनके सिर पर डंडे से वार कर दिया, जिससे वह घायल हो गए।

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शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए।घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने पीड़ित का चिकित्सीय परीक्षण कराया। तहरीर के आधार पर चारों आरोपियों के विरुद्ध संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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