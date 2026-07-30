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Moradabad News: कुंदरकी में अवैध रूप से चल रही निजी बस बेकाबू,दुघर्टनाग्रस्त,हादसा टला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद-अलीगढ़ राजमार्ग पर मरेला गांव के पास एक निजी बस तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गई। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। स्थानीय लोगों ने यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला और कुछ को हल्की चोटें आईं। स्थानीय निवासी अवैध बस संचालन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

Moradabad News: कुंदरकी में अवैध रूप से चल रही निजी बस बेकाबू,दुघर्टनाग्रस्त,हादसा टला

Moradabad News: मुरादाबाद-अलीगढ़ राजमार्ग और थाना क्षेत्र के मरेला गांव के पास गुरुवार को एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। दिल्ली के लिए कथित तौर पर अवैध रूप से संचालित की जा रही एक निजी बस तेज रफ्तार के चलते अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बस में 50 से अधिक यात्री सवार थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी और यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस तेज गति से चल रही थी। मरेला गांव के पास चालक एक अन्य वाहन करे बचाने में बस से नियंत्रण खो बैठा जिसके बाद बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कुछ यात्रियों के मामूली रूप से घायल होने की जानकारी सामने आई है। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र से दिल्ली के लिए कई निजी बसें बिना अनुमति के संचालित की जा रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि अवैध बस संचालन पर समय रहते प्रभावी कार्रवाई की जाती तो ऐसे हादसों की नौबत नहीं आती। साथ ही अवैध बस संचालन के कारण परिवहन विभाग को प्रतिवर्ष लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है।

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