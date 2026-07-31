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Moradabad News: नैनीताल बैंक का 105वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: नैनीताल बैंक का 105वां स्थापना दिवस एक गरिमामय कार्यक्रम के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि हाजी रफीक सैफी ने केक काटकर समारोह का प्रारम्भ किया। बैंक ने उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करके ग्राहकों का विश्वास अर्जित किया है। शाखा प्रबंधक देवेन्द्र रावत ने बैंक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला।

Moradabad News: नैनीताल बैंक का 105वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया

Moradabad News: नैनीताल बैंक के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर शाखा परिसर में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के संरक्षक हाजी रफीक सैफी रहे। उन्होंने केक काटकर स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया तथा बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि नैनीताल बैंक ने वर्षों से ग्राहकों का विश्वास जीतते हुए उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं। नगर के मुख्य बाजार में स्थित नैनीताल की शाखा में बैंक का 105 वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल संरक्षक हाजी रफीक सैफी ने इस दौरान कहा कि बैंक से जुड़े सभी कर्मचारियों ने ग्राहकों को बेहतर एवं पारदर्शी सेवाएं देकर ग्राहकों का दिल जीत लिया है।

इसी वजह से बैंक के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और कस्टमर की संख्या लगातार बढ़ रही है। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक देवेन्द्र रावत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा बैंक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला।इस अवसर पर निखिल जोशी, पूजा सक्सेना, रमेश कुमार, दीक्षा लाल (एडवोकेट), पंकज सिंह (एडवोकेट), मुजीब (पूर्व चेयरमैन), धनी ठाकुर, आलोक आर्य, नरेश (एडवोकेट), फैजुल हसन सैफी एडवोकेट तथा जमील अहमद सहित बैंक के कर्मचारी, गणमान्य नागरिक एवं ग्राहक मौजूद रहे।कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ हुआ।

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