Moradabad News: नैनीताल बैंक का 105वां स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया
Moradabad News: नैनीताल बैंक के 105वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व पालिका अध्यक्ष हाजी रफीक सैफी मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने बैंक की उत्कृष्ट सेवाओं की सराहना की और कर्मचारियों को बधाई दी। शाखा प्रबंधक देवेन्द्र रावत ने बैंक की उपलब्धियों के बारे में बताया। कार्यक्रम में कई गणमान्य नागरिक और ग्राहक मौजूद थे।
Moradabad News: नैनीताल बैंक के 105वें स्थापना दिवस के अवसर पर शाखा परिसर में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल के संरक्षक हाजी रफीक सैफी रहे। उन्होंने केक काटकर स्थापना दिवस समारोह का शुभारंभ किया तथा बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि नैनीताल बैंक ने वर्षों से ग्राहकों का विश्वास जीतते हुए उत्कृष्ट बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं। नगर के मुख्य बाजार में स्थित नैनीताल की शाखा में बैंक का 105 वां स्थापना दिवस शुक्रवार को मनाया गया। मुख्य अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं व्यापार मंडल संरक्षक हाजी रफीक सैफी ने इस दौरान कहा कि बैंक से जुड़े सभी कर्मचारियों ने ग्राहकों को बेहतर एवं पारदर्शी सेवाएं देकर ग्राहकों का दिल जीत लिया है।
इसी वजह से बैंक के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और कस्टमर की संख्या लगातार बढ़ रही है। कार्यक्रम में शाखा प्रबंधक देवेन्द्र रावत ने सभी अतिथियों का स्वागत किया तथा बैंक की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डाला।इस अवसर पर निखिल जोशी, पूजा सक्सेना, रमेश कुमार, दीक्षा लाल (एडवोकेट), पंकज सिंह (एडवोकेट), मुजीब (पूर्व चेयरमैन), धनी ठाकुर, आलोक आर्य, नरेश (एडवोकेट), फैजुल हसन सैफी एडवोकेट तथा जमील अहमद सहित बैंक के कर्मचारी, गणमान्य नागरिक एवं ग्राहक मौजूद रहे।कार्यक्रम का समापन सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के साथ हुआ।
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