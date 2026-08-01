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Moradabad News: बैंककर्मी युवती ने फांसी लगाकर दी जान, फंदे से लटका मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक निजी बैंक के लोन डिपार्टमेंट में काम करने वाली 25 वर्षीय प्रतिभा राणा का शव किराए के मकान में फंदे पर लटका मिला। पड़ोसियों ने दरवाजा नहीं खुलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन आत्महत्या के कारण का पता नहीं चला।

Moradabad News: बैंककर्मी युवती ने फांसी लगाकर दी जान, फंदे से लटका मिला शव

Moradabad News: सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में किराये के मकान में रहने वाली निजी बैंक के लोन डिपार्टमेंट में काम करने वाली अमरोहा निवासी युवती का शव शनिवार सुबह फंदे पर लटका मिला। युवती हरथला में किराये पर रह रही थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। युवती ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस ने युवती के मोबाइल को जांच के लिए कब्जे में ले लिया है। अमरोहा जिले के अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सुबोधनगर पुष्पक नगर निवासी प्रतिभा राणा(25) पुत्री स्वर्गीय राजेंद्र राणा हरथला स्थित प्राइवेट बैंक की शाखा में लोन डिपार्टमेंट में काम करती थी।

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वह दो बहन और एक भाई हैं। मामा राजेश सरन ने बताया कि प्रतिभा करीब डेढ़ साल से हरथला के इंद्रप्रस्थ कालानी में दीपक के मकान में किराये का कमरा लेकर रह रही थी। उसी मकान में दो और लड़कियां भी किराये पर रहती हैं। शुक्रवार रात किसी समय प्रतिभा ने अपने कमरे में फांसी लगा ली। शनिवार सुबह दस बजे के बाद तक जब प्रतिभा के कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो उसके पड़ोस के कमरे में रहने वाली पूनम और निशा ने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। बाद में खिड़की से झांककर देखा तो प्रतिभा का शव फंदे पर लटका था, जिसके बाद मकान मालिक ने घटना की सूचना 112 पर कॉल करके पुलिस को दी। थोड़ी देर में ही सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी होने पर युवती के परिजन भी आ गए। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी मे वीडियोग्राफी कराते हुए दरवाजा तोड़कर शव को फंदे से नीचे उतरवाया। फॉरेंसिक विभाग की फील्ड यूनिट बुलाकर जांच कराने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसएचओ सिविल लाइंस मनीष सक्सेना के अनुसार कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इस संबंध में एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि युवती ने आत्महत्या क्यों की है यह स्पष्ट नहीं है। मोहल्ले के लोग भी कोई जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। मोबाइल की मदद से जांच कर आत्महत्या का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा।

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