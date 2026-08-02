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Moradabad News: ट्रैक किनारे मिला अज्ञात युवक का शव, पहचान को जुटी पुलिस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: रविवार सुबह सहेल और गोट रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। युवक की उम्र लगभग 25 वर्ष है और उसने काले रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी।

Moradabad News: ट्रैक किनारे मिला अज्ञात युवक का शव, पहचान को जुटी पुलिस

Moradabad News: थाना क्षेत्र में सहेल और गोट रेलवे स्टेशन के मध्य रेलवे ट्रैक के किनारे रविवार सुबह एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने के प्रयास में जुटी है। पुलिस के मुताबिक रेलवे पीपल्साना के की-मैन कल्लू सिंह ने सूचना दी कि सहेल और गोट के मध्य किलोमीटर संख्या 09/7-8 के पास रेलवे ट्रैक के किनारे एक युवक का शव पड़ा है। सूचना मिलते ही भोजपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। उपनिरीक्षक विपिन कुमार ने पंचायतनामा भरने की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

पुलिस ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष है। युवक ने काले रंग की फुल बाजू की टी-शर्ट पहन रखा था। आसपास के लोगों एवं अन्य माध्यमों से उसकी पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। भोजपुर थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच के साथ-साथ पहचान के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

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