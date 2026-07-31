Moradabad News: रेलवे ट्रैक पर मिला चादर की फेरी लगाने वाले का शव

Moradabad News: थाना क्षेत्र के ग्राम जैतपुर पट्टी के निकट शुक्रवार सुबह रेलवे ट्रैक पर एक शख्स का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने की कार्रवाई शुरू की। मृतक की पहचान कुंदरकी नगर के मोहल्ला पेंट बाजार निवासी फुरकान (52) के रूप में हुई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन भी मौके पर पहुंच गए। शव देखकर परिवार में चीख-पुकार मच गई। फुरकान शुक्रवार सुबह घर से निकले थे। कुछ देर बाद रेलवे ट्रैक पर उनका शव मिलने की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि वह किसी बात से नाराज होकर घर से गए थे,हालांकि उनकी मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है।