Moradabad News: गायनेकॉलॉजिस्ट ने इलाज पर किया मंथन, तीज उत्सव मनाया
Moradabad News: मुरादाबाद में एक मीटिंग आयोजित की गई जिसमें गायनेकॉलॉजिस्ट ने इलाज की तकनीकों पर चर्चा की। इस दौरान तीज उत्सव भी मनाया गया। डॉ. प्रगति गुप्ता ने एंडोमेट्रियोगोसिस के आधुनिक प्रबंधन पर जानकारी साझा की। डॉ.ऋतिका अग्रवाल ने सांस्कृतिक आयोजनों के महत्व पर जोर दिया।
Moradabad News: मुरादाबाद में बुधवार को मुरादाबाद ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकॉलॉजिकल सोसाइटी की मीटिंग आयोजित की गई। इसमें शहर की गायनेकॉलॉजिस्ट (महिला रोग विशेषज्ञों) ने इलाज की तकनीकों पर मंथन किया। साथ ही तीज उत्सव धूमधाम से मनाया। विशेषज्ञ चिकित्सक सपरिवार मौजूद रहीं। वरिष्ठ स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉ.प्रगति गुप्ता ने एंडोमेट्रियोगोसिस के आधुनिक प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी। सोसाइटी की अध्यक्ष डॉ.ऋतिका अग्रवाल ने चिकित्सकीय एवं वैज्ञानिक गतिविधियों के साथ सांस्कृतिक आयोजन के महत्व पर प्रकाश डाला। सचिव डॉ.सोनम रस्तोगी ने आभार व्यक्त किया। कोषाध्यक्ष डॉ.रिचा अग्रवाल, डॉ.रेखा अग्रवाल, डॉ.अर्चना अग्रवाल, डॉ.नीना मोहन, डॉ.बबिता गुप्ता, डॉ.प्रीति गुप्ता, डॉ.शाजिया मोनिस, डॉ.नेहा चंद्रा, डॉ.दीपाली वर्मा समेत शहर की कई गायनेकॉलॉजिस्ट मौजूद रहीं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।