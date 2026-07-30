Moradabad News: ट्रेन की पटरी पर कटा मिला महिला का शव
Moradabad News: मुरादाबाद रामनगर रेलवे लाइन पर बुधवार की दोपहर को पीपलसाना रेलवे क्रॉसिंग के पास एक 45 वर्षीय महिला का शब पटरी पर कटा हुआ मिला, मौके पर पहुंची पुलिस न
Moradabad News: मुरादाबाद रामनगर रेलवे लाइन पर बुधवार की दोपहर को पीपलसाना रेलवे क्रॉसिंग के पास एक 45 वर्षीय महिला का शव पटरी पर कटा हुआ मिला, मौके पर पहुंची पुलिस ने शब को सील करके पीएम करने के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया । इस दौरान पीपलसाना चौकी इंचार्ज इजहार अली ने आसपास के आधा दर्जन से अधिक गांव में महिला के शव की पहचान कराने का प्रयास किया लेकिन देर शाम तक मृतक महिला की पहचान नहीं हो पाई, जिस कारण महिला के शव को पहचान कराने के लिए 72 घंटे के लिए मोर्चरी पर रखा गया है।
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