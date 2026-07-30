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Moradabad News: क्लब से प्रेजेंटेशन में प्राप्त किया श्रेष्ठ पुरस्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: गाजियाबाद में आयोजित गोल्डन सी वन के अधिष्ठापन समारोह में मुरादाबाद गोल्डन लायंस को श्रेष्ठ पुरस्कार मिला। क्लब ने 'जीओ और जीने दो' का संदेश प्रस्तुत किया। समारोह में क्लब के कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें अध्यक्ष शेफाली गुप्ता और सचिव अंकिता सक्सेना शामिल हैं।

Moradabad News: क्लब से प्रेजेंटेशन में प्राप्त किया श्रेष्ठ पुरस्कार

Moradabad News: मुरादाबाद। गोल्डन सी वन का अधिष्ठापन समारोह गाजियाबाद में आयोजित किया गया। इसमें मुरादाबाद गोल्डन लायंस नवीन ने अपने बैनर प्रेजेंटेशन में श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया। इसमें क्लब ने जीओ और जीने दो के संदेश की प्रस्तुति की। क्लब अध्यक्ष शेफाली गुप्ता, सचिव अंकिता सक्सेना, पीडीसीपी स्नेहलता, शिखा गुप्ता, सुमन कौशिक, रीजन चेयरपर्सन रेखा अग्रवाल, एडीसीपी उमा यादव, डीसीआईओ अंजली गौड़,डिस्ट्रिक्ट कोषाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, प्रोटोकॉल आफिसर रूबी बेदी , ममता रस्तोगी और सविता चौरसिया शामिल रहीं।

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