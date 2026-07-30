Moradabad News: हाईवे से गोवंशीय पशुओं को हटवाकर गोशाला पहुंचवाया
Moradabad News: हाईवे पर गोवंशीय पशुओं के लगातार हादसों को देखते हुए, पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने सभी पशुओं को हाईवे से हटाने का निर्देश दिया। पालिका ने अभियान चलाकर चार पशुओं को गोशाला में भेजा, जहां उनके उपचार का ध्यान रखा गया। इस कदम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।
Moradabad News: हाईवे पर आए दिन गोवंशीय पशुओं के साथ हो रहे हैं हादसों को लेकर पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने पालिका कर्मचारियों को निर्देश देकर सभी पशुओं को हाईवे से हटाने के निर्देश दिए। इसके बाद करीब चार पशुओं को बिलारी के सीमा नगर स्थित गोशाला में ले जाया गया ताकि उनकी देखरेख हो सके। गुरुवार को पालिका की ओर से अभियान चला।, जिसके तहत पशु चिकित्सक भी अभियान में मौजूद रहे। सबसे पहले हाईवे पर गोवंश पशुओं को बेहोश किया गया। जिसके बाद पालिका के कर्मचारियों ने पशु चिकित्सक की मदद से पशुओं को बेहोश कर एक-एक करके डीसीएम के जरिए गौशाला पहुंचाया गया।
जहां पशु चिकित्सक ने उनकी देखरेख करने के साथ ही उन्हें आवश्यक उपचार भी दिया। पालिका अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव ने बताया कि हाईवे पर गोवंशीय पशुओं के साथ दुर्घटनाएं ना हो इसके अलावा उनसे भी दुर्घटना का खतरा न बने लिहाजा सभी गोवंश पशुओं को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
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