Moradabad News: मंदिरों के आसपास चला विशेष सफाई अभियान
Moradabad News: मुरादाबाद। श्रावण मास को लेकर नगर निगम द्वारा जबरदस्त तैयारी की गई है। सोमवार को
Moradabad News: श्रावण मास को लेकर नगर निगम द्वारा जबरदस्त तैयारी की गई है। सोमवार को नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के निर्देश पर महानगर के प्रमुख मंदिरों 84 घंटा मंदिर झारखंडी मंदिर माता मंदिर प्राचीन मनोकामना मंदिर काली माता मंदिर शिव दुर्गा संकट मोचन मंदिर पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया। मंदिरों के आसपास चुना डाला गया रंगोली बनाई गई। सुबह शाम फागिंग भी कराई गई। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा।
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