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Moradabad News: 18 डॉग पकड़कर भेजे एबीसी सेंटर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: श्रावण मास के मद्देनज़र नगर निगम ने प्रमुख मंदिरों के आसपास आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू किया। शनिवार को 18 कुत्तों को पकड़कर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भेजा गया। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि यह अभियान निरंतर चलेगा।

Moradabad News: 18 डॉग पकड़कर भेजे एबीसी सेंटर

Moradabad News: श्रावण मास को लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को प्रमुख मंदिरों के आसपास आवारा कुत्ते पकड़ने का अभियान चलाया गया। इस दौरान 18 कुत्तों को पड़कर एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर भेजा गया। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि अभियान लगातार जारी रहेगा।

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