Moradabad News: बुद्धि विहार में सड़क पर बने अवैध टॉयलेट, बाथरूम पर चला बुलडोजर
Moradabad News: बुद्धि विहार में सड़क पर बने अवैध टॉयलेट, बाथरूम पर चला बुलडोजरबुद्धि विहार में सड़क पर बने अवैध टॉयलेट, बाथरूम पर चला बुलडोजरबुद्धि विहार में सड़
Moradabad News: बुद्धि विहार क्षेत्र में सोमवार को सड़क पर किये गए अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने बुलडोजर कार्रवाई की। सूचना मिलने पर निगम की टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर बनाए गए टॉयलेट, बाथरूम, चबूतरे और जीने (सीढ़ियों) को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी रखा। कार्रवाई के दौरान कर निर्धारण अधिकारी प्रमोद कुमार, जेई अखिलेश पाल के अलावा प्रवर्तन दल के अधिकारी मौजूद रहे। नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सड़कों और सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
चेतावनी दी कि यदि दोबारा अवैध निर्माण या कब्जा किया गया तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अर्थ दंड भी वसूला जाएगा।
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