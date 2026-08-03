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Moradabad News: नगर निगम ने बुद्धि विहार में हटवाया अतिक्रमण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: सोमवार को नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के निर्देश पर निगम की टीम ने बुद्धि विहार में अवैध कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई की। स्थानीय लोगों द्वारा सड़क पर बनाए गए टॉयलेट चबूतरे और जीने को हटाया गया। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

Moradabad News: नगर निगम ने बुद्धि विहार में हटवाया अतिक्रमण

Moradabad News: सोमवार को नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल के निर्देश पर निगम की टीम ने बुद्धि विहार में अवैध तरीके से सड़क पर कब्जा करने के मामले में कार्रवाई की। टीम के सदस्यों ने विरोध के बीच अतिक्रमण हटाया। यहां पर स्थानीय लोगों के द्वारा सड़क को घेर कर टॉयलेट चबूतरा और जीना का निर्माण कर लिया था। स्थानीय लोगों की सूचना पर निगम द्वारा बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की गई। नगर आयुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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