Moradabad News: बाइक चोरी के मामले में अज्ञात पर मुकदमा
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम विचोला कुंदरकी के नईम अहमद ने अपनी मोटरसाइकिल की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 5 जुलाई को, वह अपनी दुकान के सामने बाइक खड़ी कर गया था, लेकिन लौटने पर बाइक गायब थी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के ग्राम विचोला कुंदरकी के नईम अहमद ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा है कि उसकी मोटरसाइकिल की सर्विस की दुकान स्टेशन रोड स्थित रामरतन इंटर कॉलेज के सामने है। 5 जुलाई की दोपहर उसने दुकान के बाहर अपनी बाइक खड़ी की थी। थोड़ी देर बाद जब जाकर देखा तो बाइक गायब थी। पुलिस ने तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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