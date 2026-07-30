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Moradabad News: तीन बच्चों की मां नकदी-गहने लेकर लापता, चार पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र में एक तीन बच्चों की मां बुधवार तड़के लापता हो गई। उसकी सास का आरोप है कि महिला 18,000 रुपये की नकदी और जेवर लेकर गई है। सास ने एक युवक समेत तीन लोगों पर बहलाफुसला कर अगवा करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

Moradabad News: तीन बच्चों की मां नकदी-गहने लेकर लापता, चार पर केस

Moradabad News: मुरादाबाद। नागफनी थाना क्षेत्र निवासी तीन बच्चों की मां बुधवार तड़के साढ़े तीन बजे तीन बच्चों की मां घर से लापता हो गई। सास ने आरोप लगाया कि जाते समय महिला घर में रखी 18 हजार रुपये की नकदी और जेवर भी ले गई है। महिला की सास ने एक युवक समेत तीन पर बहलाफुसला कर अगवा करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। थाना नागफनी के दौलतबाग क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके बेटे की शादी 2017 में हुई थी। बहू के तीन बच्चे भी हैं। महिला ने के अनुसार 29 जुलाई को तड़के करीब 3:30 बजे उसकी बहू अपने बच्चों को घर में छोड़कर बिना बताए कहीं चली गई।

महिला ने दावा किया कि बाद में एक रिश्तेदार ने बताया कि उसकी बहू को अमरोहा कोतवाली के मोहल्ला कुरैशी निवासी ध्रुव अपने भाई बिट्टू, मौसेरे भाई रितिक और पाकबड़ा के मोढ़ातैय्या निवासी संजय के साथ्ज्ञ बहलाफुसला कर ले गया है।

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