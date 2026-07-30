Moradabad News: तीन बच्चों की मां नकदी-गहने लेकर लापता, चार पर केस

Moradabad News: मुरादाबाद। नागफनी थाना क्षेत्र निवासी तीन बच्चों की मां बुधवार तड़के साढ़े तीन बजे तीन बच्चों की मां घर से लापता हो गई। सास ने आरोप लगाया कि जाते समय महिला घर में रखी 18 हजार रुपये की नकदी और जेवर भी ले गई है। महिला की सास ने एक युवक समेत तीन पर बहलाफुसला कर अगवा करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। थाना नागफनी के दौलतबाग क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके बेटे की शादी 2017 में हुई थी। बहू के तीन बच्चे भी हैं। महिला ने के अनुसार 29 जुलाई को तड़के करीब 3:30 बजे उसकी बहू अपने बच्चों को घर में छोड़कर बिना बताए कहीं चली गई।