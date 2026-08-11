Moradabad News: राजस्व की धारा 24 में अब इस तरह से पैमाइश करनी होगी

भूमि पैमाइश प्रक्रिया को बेहतर बनाना

मंडलायुक्त ने सभी जिलों के डीएम से इसका कड़ाई से अनुपालन करने का आदेश जारी किया है। इससे राजस्व विभाग के स्टाफ से पैमाइश में अब मनमानी नहीं चलेगी। माना गया है कि पैमाइश में तमाम खामियां रहने से कई बार साधारण वाद भी अनावश्यक रूप से लंबित हो रहे हैं इससे पक्षकारों के बीच विवाद बढ़ रहा है। प्राय: कई बार ऐसी स्थिति कानून-व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन जाते हैं। कमिश्नर आन्जनेय कुमार सिंह ने इसका संज्ञान लेते हुए राजस्व की धारा 24 के वादों में पैमाइश प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की पहल की है। उन्होंने मंडल के सभी जिलों मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल के जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। इसके साथ एक प्रारूप भेजा है जिसमें एक चेक लिस्ट है। इस आदेश का सभी पीठासीन अधिकारियों, तहसीलदार व राजस्व निरीक्षकों को अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। पीठासीन अधिकारी स्तर पर पैमाइश आख्या की जांच के लिए चेकलिस्ट का प्रयोग अहम है। राजस्व निरीक्षक के लिए मौके पर की गई पैमाइश से संबंधित माप तालिका का प्रारूप भी निर्धारित किया गया है। जांच के दौरान यह देखा जाएगा कि पैमाइश सक्षम आदेश के आधार पर की गई है या नहीं। सभी पक्षकारों को समय से सूचना दी गई थी या नहीं और मौके पर उनकी उपस्थिति व हस्ताक्षर दर्ज हैं या नहीं। निर्देशों का पालन न होने पर जांच अधिकारी संबंधित पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर नियमानुसार कार्रवाई करेगा।