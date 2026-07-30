Moradabad News: कांवड़ यात्रा में निर्धारित मानकों का पालन करके बजाए डीजे
Moradabad News: मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों ने कांवड़ समितियों और शिविर संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें ध्वनि प्रदूषण के मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। कानून के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
Moradabad News: मुरादाबाद। कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। गुरुवार को पंचायत भवन सभागार में अपर जिलाधिकारी नगर अंकुर श्रीवास्तव, एसपी सिटी रणविजय सिंह और एसपी ट्रैफिक सुभाष चंद्र गंगवार की मौजूदगी में कांवड़ समितियों, शिविर संचालकों और डीजे संचालकों की बैठक हुई। अधिकारियों ने शासन के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी नगर अंकुर श्रीवास्तव ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण को लेकर निर्धारित मानकों का पालन हर हाल में कराया जाएगा। अधिक तेज आवाज से बुजुर्गों, बच्चों, हृदय रोगियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को परेशानी होती है।
निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शिविर संचालकों को निर्देश दिए कि सभी स्वयंसेवक और सेवादार आई-कार्ड के साथ रहें। एसपी सिटी रणविजय सिंह ने डीजे की ऊंचाई और ध्वनि के निर्धारित मानकों का पालन करने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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