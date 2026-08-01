Moradabad News: डेढ़ हजार सफाई कर्मी संभालेंगे कांवड़ मार्गों की सफाई

Moradabad News: कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। 1500 सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जलकल विभाग के 35 वाटर टैंकर कांवड़ मार्गों पर तैनात होंगे। प्लास्टिक मुक्त भंडारों पर जोर दिया गया है। निगरानी के लिए कंट्रोल कमांड सेंटर से 24 घंटे व्यवस्था की जाएगी।

Moradabad News: कांवड़ यात्रा को लेकर नगर निगम ने जबरदस्त तैयारियां की हैं। कांवड़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए करीब डेढ़ हजार सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। मार्गों पर सुबह और शाम विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा, जबकि संपूर्ण व्यवस्था की निगरानी नगर निगम के अधिकारी करेंगे। नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल के निर्देश पर तीनों कांवड़ मार्गों की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी अधिकारियों की तैनाती की गई है। ये अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सफाई, कूड़ा उठान, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था सहित नगर निगम से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। किसी भी समस्या का तत्काल समाधान सुनिश्चित करेंगे。

स्वच्छ जल की व्यवस्था भंडारा स्थलों के आसपास रहेगी स्वच्छ जल की व्यवस्था

मुरादाबाद। कांवड़ियों को पेयजल की कमी न हो, इसके लिए जलकल विभाग के 35 वाटर टैंकर कांवड़ मार्गों पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा प्रमुख भंडारा स्थलों पर भी अतिरिक्त पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जाएगी। जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

प्लास्टिक मुक्त भंडारा मुरादाबाद। नगर निगम ने इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान प्लास्टिक मुक्त भंडारों पर विशेष जोर दिया है। निगम के अधिकारी और कर्मचारी भंडारा संचालकों एवं श्रद्धालुओं को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के लिए जागरूक करेंगे।

24 घंटे निगरानी कंट्रोल कमांड सेंटर से होगी 24 घंटे निगरानी

मुरादाबाद। नगरायुक्त दिव्यांशु पटेल ने बताया कि कांवड़ मार्गों की चौबीस घंटे निगरानी पीलीकोठी स्थित कंट्रोल कमांड सेंटर के जरिए की जाएगी। इसके लिए अलग से आधा दर्जन कर्मचारियों की तैनाती की गई है। 33 स्थानों पर लगाए गए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा।

आवंटित क्षेत्र अपर नगरायुक्त प्रभारी सहायक प्रभारी

कांठ रोड अतुल कुमार विशाल यादव अवर अभियंता

सफाई इंस्पेक्टर

रामपुर रोड आशुतोष राय भीमराव अशोक अवर अभियंता

सफाई इंस्पेक्टर

दिल्ली रोड अजीत कुमार मुईनुद्दीन अवर अभियंता

सफाई इंस्पेक्टर