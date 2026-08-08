Moradabad News: मोरा की मिलक में लोगों का हाल जानने पहुंचे अफसर
Moradabad News: फोटो मुरादाबाद। मोहरा की मिलक में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार
Moradabad News: मोहरा की मिलक में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार रात भी मोहम्मद आबिद और जीतू समेत आधा दर्जन लोगों को बंदरों ने अपना शिकार बनाया। गंभीर रूप से घायल लोगों ने अपना उपचार कराया। शनिवार सुबह एसडीएम सदर और तहसीलदार मोर की मिलक पहुंचे उन्होंने पीड़ित लोगों से बातचीत की और बताया कि प्रशासन जल्द ही बंदरों की समस्या से लोगों को निजात दिलाएगा। इस दौरान लोगों का विरोध भी अधिकारियों को झेलना पड़ा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।