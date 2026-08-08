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Moradabad News: मोरा की मिलक में लोगों का हाल जानने पहुंचे अफसर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: फोटो मुरादाबाद। मोहरा की मिलक में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार

Moradabad News: मोरा की मिलक में लोगों का हाल जानने पहुंचे अफसर

Moradabad News: मोहरा की मिलक में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार रात भी मोहम्मद आबिद और जीतू समेत आधा दर्जन लोगों को बंदरों ने अपना शिकार बनाया। गंभीर रूप से घायल लोगों ने अपना उपचार कराया। शनिवार सुबह एसडीएम सदर और तहसीलदार मोर की मिलक पहुंचे उन्होंने पीड़ित लोगों से बातचीत की और बताया कि प्रशासन जल्द ही बंदरों की समस्या से लोगों को निजात दिलाएगा। इस दौरान लोगों का विरोध भी अधिकारियों को झेलना पड़ा।

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