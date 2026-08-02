Moradabad News: लाइनपार संघर्ष समित की बैठक में कपूर कंपनी कट खोलने की मांग
Moradabad News: लाइनपार संघर्ष समित की बैठक में कपूर कंपनी कट खोलने की मांग लाइनपार संघर्ष समित की बैठक में कपूर कंपनी कट खोलने की मांग लाइनपार संघर्ष समित की बैठक मे
Moradabad News: रविवार को लाइन पार विकास संघर्ष समिति की बैठक देशराज शर्मा की अध्यक्षता में डीएनएस स्कूल सूर्य नगर लाइनपार में हुई, जिसमें लाइनपार की ज्वलंत समस्याओं पर चर्चा की गई। धर्मेंद्र सिंह एडवोकेट ने बताया कि कपूर कंपनी पुल शहर को पूरे लाइनपार से जोड़ता है। पुल उतरते ही उसका कट बंद कर दिया गया है। इससे समस्त लाइनपार वालों को कपूर कंपनी पुल का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें तो पूरा चक्कर लगाकर ही शहर को जाना पड़ता है। विवेक शर्मा ने बताया कि लाइनपार के समस्त स्कूली बच्चे अधिवक्ता व अन्य सभी को इस गंभीर समस्या से रोजाना जूझना पड़ता है।
श्याम सरन शर्मा ने बताया कि पुल पार करते ही सड़क को लाखों लोग पैदल ही पार करते हैं। शायद प्रशासन किसी घटना के होने के बाद ही जागेगा। राजेन्द्र कुमार गोस्वामी ने बताया कि पूरे लाइनपार में जगह-जगह गड्ढे हैं। हर समय जलभराव बना रहता है।
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