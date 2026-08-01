Moradabad News: आबादी के बीच बनी मोम की फैक्ट्री में लगी भीषण आग

Moradabad News: मुरादाबाद, वरिष्ठ संवाददाता। नगर कोतवाली के बुधबाजार कृष्णा कालोनी में शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे घनी आबादी के बीच बनी मोमबत्ती की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटे उठती देख पूरे मोहल्ले में अफरातफरी मच गई। सूचना पर जिलाधिकारी डा. राजेंद्र पैंसिया, एसएसपी सतपाल अंतिल मौके पर पहुंच गए। पूरे जिले से दमकल की गाड़ियों को बुला लिया गया। बुध बाजार कृष्णा कालोनी निवासी निवासी अभिषेक अग्रवाल की घर के पास ही फैंसी मोमबत्ती की फैक्ट्री है। फैक्ट्री में शुक्रवार रात करीब दो बजे अचानक आग लग गई। पीछे की प्रकाश कुंज कालोनी स्थिर शिवमंदिर के पुजारी को धुंआ उठता दिखा तो फैक्ट्री मालिक को जानकारी ही।

लेकिन कुछ ही देर में आग ने पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग की लपटें आसपास के मकानों तक पहुंचने लगी। आग के कारण फैक्टी के ठीक सामने स्थित प्रदीप मित्तल का मकान भी चपेट में आ गया। जबकि पीछे की कालोनी में स्थित सागर सक्सेना समेत कई अन्य लोगों के मकान तक आग का असर पहुंच गया। फैक्ट्री की पीछे की दीवार गिर गई।घटना की सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू करने का प्रयास शुरू कर दिया। जिले के3 कटघर, हैलेट रोड, बिलारी, कांठ, ठाकुरद्वारा फायर स्टेशन के साथ ही रामपुर, संभल और बरेली से भी दमकल वाहन बुलाये गए, कई फर्म की भी दमकल गाड़ी आग बुझाने में जुटी रहीं। सकरी गली होने के कारण दमकल गाड़ी मौके तक नहीं पहुंच सकी। बुधबाजार रोड और जीएमडी रोड पर दमकल की गाड़ियां खड़ी करके करीब 200 मीटर पाइप बिछा कर किसी तरह पानी पहुंचाया गया। आसपास के मकान से भी जनरेटर चलवा कर पानी पम्प से पानी लेना पड़ा। कड़ी मशक्कत के बाद सुबह करीब 7 बजे आग को नियंत्रित किया जा सका। हालांकि आग को पूरी तरह शांत कराने के लिए फायर फाइटर्स 7 बजे के बाद तक जुटे रहे। इस दौरान डीएम डॉ. राजेन्द्र पैंसिया, एसएसपी सतपाल अंतिल, एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंग, एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह, एएसपी अभिनव द्विवेदी, सीओ कोतवाली कुलदीप कुमार गुप्ता समेत कोतवाली, मुगलपुरा, नागफनी, कटघर, गलशहीद और सिविल लाइन एसएचओ भी अपनी टीमों के साथ डटे रहे। आसपास के कई मकानों को पुलिस ने एहतियातन खाली कराया ताकि आग फैलने पर कोई अप्रिय घटना न ही सके। इस दौरान कृष्णा कालोनी, प्रकाश कुंज, शिवनगर आदि मोहल्ले के 100 से अधिक परिवारो की रात जाग कर बीती।