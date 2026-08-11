Moradabad News: ट्रस्ट ने किया महामृत्युंजय महायज्ञ एवं रुद्राभिषेक
Moradabad News: श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट ने सावन की शिवरात्रि पर रामपुर रोड स्थित कृपा इंडस्ट्री परिसर में सामूहिक रुद्राभिषेक एवं महाकाल महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन किया। यह यज्ञ आचार्य यश पांडे द्वारा कराया गया, जिसमें सुनीत और श्वेता बंसल मुख्य यजमान रहे। यज्ञ का महत्व बताया गया और महिला मंडल का अध्यक्ष श्वेता बंसल को बनाया गया।
Moradabad News: श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति ट्रस्ट ने सावन की शिवरात्रि पर रामपुर रोड स्थित कृपा इंडस्ट्री परिसर में सामूहिक रुद्राभिषेक एवं महाकाल महामृत्युंजय महायज्ञ किया। महायज्ञ आचार्य यश पांडे ने कराया। मुख्य यजमान सुनीत बंसल एवं श्वेता बंसल रहे। डा. विशेष गुप्ता,धीरशांत दास एवं कथा वाचक व्योम त्रिपाठी मुख्य अतिथि रहे। महामंत्री राजीव अग्रवाल ने यज्ञ एवं रुद्राभ्रिषेक का महत्व बताते हुए आभार व्यक्त किया। श्वेता बंसल को महिला मंडल का अध्यक्ष बनाया। सुमन सक्सेना, अंजू सक्सेना, क्षमा अग्रवाल, शीला श्रीवास्तव, उमा तोमर, अनुराधा तोमर, नीलम अग्रवाल, किरण प्रजापति, रुपाली, मधु सक्सेना, दया सैनी रहे। अध्यक्षता प्रिया अग्रवाल ने व संचालन राजीव अग्रवाल ने किया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।