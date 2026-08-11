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Moradabad News: कोल्डड्रिंक में नशा देकर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: मझोला थाना पुलिस ने मोईन खान को दुष्कर्म, रंगदारी और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोप है कि मोईन ने एक युवती के साथ नशीली पेय पदार्थ मिलाकर रेप किया और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी। उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।

Moradabad News: कोल्डड्रिंक में नशा देकर दुष्कर्म और धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार

Moradabad News: मझोला थाना पुलिस ने जयंतीपुर पुरानी आबादी निवासी मोईन खान को दुष्कर्म, रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा है। एसएचओ मझोला रविंद्र कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी युवती ने बीते 4 अगस्त को केस दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया कि मोईन खान ने उससे दोस्ती की और एक दिन कोल्ड ड्रिंक मे नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ने पीड़िता की अश्लील वीडियो भी बना ली और उसे वायरल करने की धमकी देकर दो लाख रुपये की रंगदारी मांगी। विरोध पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी भी दी।

एसएचओ ने बताया कि केस दर्ज करने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। मंगलवार को आरोपी मोईन खान को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

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