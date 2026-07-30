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Moradabad News: महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती पर सरथल में द्वार का लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: ग्राम सरथल में महाराजा श्री दक्ष प्रजापति की जयंती के अवसर पर उनके द्वार का लोकार्पण किया गया। विधायक बिलारी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने समाज में एकता, शिक्षा और सेवा का संदेश दिया। ग्राम जिगनिया और सोनकपुर में भी गोष्ठियां आयोजित की गईं, जहाँ महाराजा जी के आदर्शों पर चर्चा की गई।

Moradabad News: महाराज दक्ष प्रजापति की जयंती पर सरथल में द्वार का लोकार्पण

Moradabad News: महाराजा श्री दक्ष प्रजापति की जयंती के शुभ अवसर पर ग्राम सरथल में महाराजा दक्ष प्रजापति द्वार का लोकार्पण क्षेत्रीय छात्राओं के हाथों संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिलारी विधायक उपस्थित रहे। उन्होंने महाराजा श्री दक्ष प्रजापति के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए तथा क्षेत्रीय छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विधायक बिलारी ने कहा कि महाराजा श्री दक्ष प्रजापति जी के आदर्श समाज को एकता, शिक्षा, सेवा और सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही एक मजबूत और प्रगतिशील समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने सभी से आपसी भाईचारा बनाए रखने तथा समाजहित में मिल-जुलकर कार्य करने का आह्वान किया।सरथल

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में आयोजित कार्यक्रम में मोनू राघव, मोहित माली, बंटी, जगत सिंह, नेकपाल सिंह, रीना, कमलेश, रोशनी, मनीषा, शिवानी, दिशा, प्रिया, कबीर, जाकिर हुसैन, महेश राघव, अमित राघव, अभय राघव एवं कन्हैया प्रजापति सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इसी क्रम में ग्राम जिगनिया स्थित बीएसएस पब्लिक स्कूल में महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान भीमेश्वर प्रजापति, फतेह सिंह जाटव, ओमकार प्रजापति, भीमसेन प्रजापति, ओमप्रकाश प्रजापति, अमरनाथ प्रजापति, प्रदीप प्रजापति, रामचंद्र प्रजापति एवं सतवीर कश्यप सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं सोनकपुर में आयोजित गोष्ठी में राजेश प्रजापति, कल्लू प्रजापति, चंद्रपाल प्रजापति, हर स्वरूप प्रजापति, रामस्वरूप प्रजापति, राम रतन प्रजापति, राजकुमार प्रजापति, उमेश प्रजापति, सोनू प्रजापति, अमन प्रजापति, कुलदीप प्रजापति एवं संदीप प्रजापति सहित समाज के लोगों ने महाराजा श्री दक्ष प्रजापति जी के जीवन एवं आदर्शों पर प्रकाश डालते हुए उन्हें नमन किया। कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों ने महाराजा श्री दक्ष प्रजापति जी के आदर्शों को अपनाने, समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने तथा आपसी भाईचारा और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का संकल्प लिया।

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