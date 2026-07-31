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Moradabad News: घर में घुसकर महिला को दी दुष्कर्म करने की धमकी ,रिपोर्ट दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में ग्रामीण ने शिकायत की कि 27 जुलाई को उसके घर में घुसकर एक युवक ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। विरोध करने पर युवक ने गालियां दी और पचास हजार रुपए की मांग की। ना देने पर वीडियो वायरल करने और छेड़छाड़ की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज किया।

Moradabad News: घर में घुसकर महिला को दी दुष्कर्म करने की धमकी ,रिपोर्ट दर्ज

Moradabad News: कोतवाली क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने मुकदमा दर्ज कराया कि वह अपने घर के अंदर 27 जुलाई को दोपहर 12:30 बजे बैठा हुआ था तथा मेहमानों को नाश्ता करा रहा था। तभी उसके घर पर अमरपुरकाशी का आरिफ घुस आया और उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी। जब उससे कहा कि आप घर की वीडियो क्यों बना रहे हो तो वह आग बबूला हो गया, विरोध पर गालियां देने,पचास हजार रुपए मांगे। पैसे ना देने पर वीडियो वायरल करके बदनाम कर देंगे। आरोप है कि जब उसकी पत्नी आई तो उसके साथ छेड़छाड़ की। कहा कि किसी दिन अकेले मिलने पर रेप करूंगा।

फिर उसने कोतवाली पहुंचकर मामले में रिपोर्ट दर्ज को तहरीर दी। जिस पर पुलिस ने आरिफ पर मुकदमा दर्ज कर लिया।

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