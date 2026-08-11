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Moradabad News: एमडीए की लापरवाही से रास्ता बंद, बरवाला मझरा के लोग परेशान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: रामपुर दोराहा के बरवाला मझरा क्षेत्र के निवासियों ने एमडीए पर आरोप लगाया है कि नाले की सफाई के बाद रास्ता बाधित हो गया है। नाले की दीवारें टूटने से दुपहिया वाहन भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने पुनः पत्थर रखने और मरम्मत की मांग की है।

Moradabad News: एमडीए की लापरवाही से रास्ता बंद, बरवाला मझरा के लोग परेशान

Moradabad News: रामपुर दोराहा क्षेत्र के बरवाला मझरा के लोगों ने एमडीए पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाया है। कहा कि एमडीए ने नाले की सफाई कराए जाने के बाद नाले के ऊपर रखे पत्थरों को दोबारा नहीं रखवाया। इससे रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया है और क्षेत्रवासियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरत चौक के उत्तर दिशा स्थित गली के नाले की सफाई के दौरान उसकी दीवारें भी टूट गई हैं। नाले का हिस्सा खुला होने और रास्ता बाधित होने के कारण गली में दुपहिया वाहन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालात यह हैं कि लोगों के लिए पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि रास्ता बाधित होने के कारण बच्चों को स्कूल भेजने में भी परेशानी हो रही है। रोजमर्रा के काम के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि ग्राम प्रधान की ओर से प्रशासन को पहले ही समस्या से अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक रास्ते को सुचारू कराने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है।क्षेत्रवासी डॉ. फिरोज चौहान समेत अन्य लोगों ने एमडीए से मांग की है कि नाले के ऊपर पत्थरों को तत्काल दोबारा रखवाया जाए और टूटी नाले की दीवार की मरम्मत कराकर रास्ते को आवागमन के लिए सुचारू कराया जाए। इस बारे में जानकारी देते हुए एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया कि जल्द ही समस्या का समाधान कराया जाएगा।

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