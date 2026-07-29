Moradabad News: पीपली अहीर के जंगल में भी देखा गया तेंदुआ, पिंजरा लगाकर की गई काबिंग
Moradabad News: ग्राम पीपली अहीर में आबादी के निकट तेंदुए की सूचना पर वन विभाग ने गश्त की। ग्रामवासियों को जानकारी दी गई और पंपलेट बांटे गए। राजुपुर मिलक में तेंदुए द्वारा दो बछड़ों का शिकार करने के बाद पिंजरा लगाया गया। नारायणपुर छंगा में भी तेंदुए की उपस्थिति पर पिंजरा स्थापित किया गया।
Moradabad News: रेंज अंतर्गत ग्राम पीपली अहीर से गन्ने के खेत आबादी के निकट तेंदुए होने की सूचना वन विभाग को प्राप्त हुई । वन दरोगा पीयूष जोशी के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने बुधवार की देर रात मौके पर जाकर कांबिंग की । ग्राम वासियों को तेंदुए संबंधित जानकारी साझा की गई । पंपलेट बाटे गए ग्राम वासियों में भय का माहौल बना हुआ है पिंजरा लगाए जाने की मांग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर कोतवाली क्षेत्र के गांव राजुपुर मिलक में गौशाला में घुसकर तेंदुए के दो वचनों का शिकार कर देने पर वन विभाग ने यहां पिंजरा लगा दिया जबकि नारायणपुर छंगा में आबादी के निकट तेंदुआ दिखाई देने पर वन विभाग ने यहां भी पिंजरा लगाया है।कोतवाली
क्षेत्र के गांव राजुपुर मिलक में मंगलवार की रात गोशाला में घुसकर तेंदुए ने दो बछड़ों का शिकार कर दिया था, जबकि नारायणपुर छंगा में तेंदुआ मंगलवार की देर रात आबादी के निकट घुस आया था। वन क्षेत्र अधिकारी रवि गंगवार ने बताया कि नारायणपुर छंगा में भी पिंजरा लगाया गया है।
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