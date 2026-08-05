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Moradabad News: प्रधान के भाई की बाइक के पीछे दौड़ा तेंदुआ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: तेंदुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। हाल ही में प्रधान के भाई को तेंदुआ बाइक से पीछा करते हुए दिखा। मंडल में तेंदुए की गतिविधियों के संबंध में वन अधिकारी ने सभी प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और ग्रामवासियों को सचेत किया। बिजनौर से कांबिंग के लिए जाली लगा ट्रैक्टर भी मंगवाया गया है।

Moradabad News: प्रधान के भाई की बाइक के पीछे दौड़ा तेंदुआ

Moradabad News: तेंदुओं का आतंक निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है। तरफ दलपत के प्रधान के भाई की बाइक के पीछे तेंदुआ दौड़ा तो उन्हें जान बचाना भारी पड़ गया। लालापुर , दरियापुर के बाद पीपली अहीर, मीरपुर मोहन चक में भी तेंदुए की गतिविधि बुधवार को देखी गई। जिला वन अधिकारी ने सभी तेंदुआ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और वन क्षेत्र अधिकारी रवि कुमार गंगवार को दिशा निर्देश देकर ग्रामीणों को सचेत करने को कहा। उधर बिजनौर से जाली लगा ट्रैक्टर वन विभाग ने मंगवाकर कांबिंग शुरू कर दी है। बुधवार को पीपली अहीर और मीरपुर मोहन चक में तेंदुए की गतिविधि देखी गई।

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तरफ दलपत की प्रधान दीपा सैनी के भाई दूध का काम निपटाने के बाद रात्रि लगभग 8:30 बजे जैसे ही घर लौट रहे थे तो बसई का मजरा के जंगल से गुजरते समय ईख से निकल कर तेंदुए ने उनका पीछा शुरू कर दिया। प्रधान के भाई पिंकी सैनी मुश्किल से अपनी जान बचा पाए।

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